الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شريف يشارك في فوز الخليج على الرائد.. وطارق حامد يغيب عن تعادل ضمك مع الحزم

طارق حامد
طارق حامد

فاز الخليج على ضيفه الرائد بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل الخليج هدفه الوحيد عن طريق خالد ناري في الدقيقة 28، وشارك في اللقاء كبديل محترفنا المصري محمد شريف بالدقيقة 71 من زمن اللقاء.

ورفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة الحزم وضيفه ضمك، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع ضمك رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الحزم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وغاب طارق حامد محترفنا في صفوف ضمك عن الفريق في لقاء اليوم بسبب الإصابة.

 

 

الخليج الرائد دوري روشن السعودي محمد شريف طارق حامد

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