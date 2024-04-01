اللقب يقترب.. إنتر يتغلب على إمبولي ويغرد في صدارة الدوري الإيطالي

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه إمبولي 2-0، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم إنتر عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ويسعى الإنتر للتركيز في لقب الدوري الغائب منذ موسم 2020، بعد خروجه من مسابقة الكأس في يناير الماضي على يد بولونيا، ثم خروجه من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد الإسباني.