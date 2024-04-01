الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسابيع الحسم.. من الأقرب للتتويج فى الدوريات الخمسة الكبرى؟

بيلينجهام
بيلينجهام

اقترب الموسم الكروي في الدوريات الخمسة الكبرى، على نهايته مع تبقي جولات قليلة من موسم 2023/ 2024.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض مَن الأقرب للتتويج في الدوريات الخمسة الكبرى، مع اقتراب أسابيع الحسم.

الدوري الإنجليزي

وتحتدم المنافسة في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ سنوات بين ثلاثة فرق، هي ليفربول المتصدر وملاحقاه أرسنال ومانشستر سيتي.

وستستمر المنافسة فعليًا على بطولة البريميرليج حتى الجولة الأخيرة وسط المنافسة القوية والفارق بين الفزرق الثلاثة، حيث يتصدر الليفر بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث عن السيتي.

الدوري الإسباني

بات ريال مدريد قريبا من التتويج باللقب، حيث بات الفارق مع أقرب ملاحقيه برشلونة 8 نقاط قبل النهاية بثماني جولات.

وأصبح الريال بحاجة إلى الحصول على 17 نقطة للتتويج باللقب بشكل رسمي أو الوصول للنقطة 92 التي لن يتمكن برشلونة أقرب منافسيه من الوصول إليها حتى في حال حقق الفوز بجميع مبارياته المقبلة.

وقد يحسم الكلاسيكو بين الفريقين في الدور الثاني لقب الدوري حال تغلب الريال على البارسا واتساع الفارق إلى 11 نقطة.

الدوري الإيطالي

قد يكون أول المعلنين عنه بشكل رسمي في الدوريات الكبرى، حيث يغرد إنتر وحيدًا في الصدارة بفارق 14 نقطة عن ميلان الوصيف.

ويحتاج إنتر إلى 10 نقاط للتتويج بالدوري رسميًا دون النظر إلى مباريات ميلان، حيث سيكون أقصى نقاط يصل لها الروسنيري 89 حال الفوز بكل مبارياته المتبقية بما فيها لقاء إنتر.

وقد يحسم إنتر الدوري قبل ذلك حال تعثر ميلان والفوز أيضًا عليه في الجولة الـ 33.

الدوري الألماني

بات باير ليفركوزن على مشارف التتويج باللقب لأول مرة منذ سنوات، حيث يتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونخ.

ويكفي ليفركوزن 9 نقاط للتتويج الرسمي أو تعثر بايرن ليكون قبل ذلك مع تبقى 7 جولات على النهاية.

الدوري الفرنسي

سيكون باريس سان جيرمان على موعد جديد مع التتويج بالمسابقة، حيث ينفرد بالصدارة بفارق 12 نقطة عن الوصيف بريست.

ويتبقى 7 جولات حتى نهاية الدوري الفرنسي.

الدوري الدوريات الخمس الكبرى الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدورى الايطالى

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