الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يهنئ الرئيس السيسى على جائرة بطل السلام 2024: سابقة لم تحدث من قبل

أحمد موسى
أحمد موسى

قدّم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حصوله على جائرة بطل السلام من برلمان البحر الأبيض المتوسط عام 2024.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "بطل السلام هو الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2023 من برلمان البحر الأبيض المتوسط، 33 دولة بالإجماع منحت الرئيس هذه الثقة".

وأضاف: "هذه سابقة لم تحدث من قبل، الرئيس السيسي أول رئيس يحصل على تلك الجائزة من دول البحر المتوسط وعددها 33 دولة".

وتابع: "الـ33 دولة من ضمنها فرنسا، اليونان، البرتغال، الأردن، الجزائر، ألبانيا، وكرواتيا، وغيرها من الدول" مشيرًا إلى أن الجائزة رسالة دولية لرئيس مصر.

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