الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير سياسات دولية: ما يحدث الآن فى غزة جريمة متكاملة الأركان

غزة
غزة

قال الدكتور  أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية في قطاع أخبار المتحدة، إن ما يحدث الآن في غزة جريمة متكاملة الأركان.

جرائم الصهيونية 

وأكد الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك اتفاقا بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني حول التحذيرات والتنبؤات المتعلقة بالاضطرابات السياسية التي تحدث في العالم العربي.

وأضاف في حديثه، أن هناك دولا تضع نفسها في موقف المنبوذ، وإسرائيل من ضمن هذه الدول، حيث تفشل القواعد القانونية والدولية من تقييد الجرائم الصهيونية.

وتابع: "قرارات مجلس الأمن الأخيرة وقرارات الجمعية العمومية دليل على أن دولة الاحتلال أصبحت مكروهة في العالم الخارجي".

الدور المصري الأردني 

واستطرد: "الدور المصري الأردني المتعلق بالدفاع عن دولة فلسطين هام للغاية، حيث تهدف الدولة المصرية بالتعاون مع الأردن إلى وقف إطلاق النار في فلسطين سريعًا لحقن الدماء".

 

أشرف سنجر اكسترا نيوز التعاون المصري الأردني جرائم إسرائيل

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