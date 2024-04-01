تأجيل نظر استئناف مقاول على اتهامه بالنصب لجلسة 4 أبريل

أجلت محكمة مستأنف مصر القديمة، اليوم الإثنين، نظر استئناف سيد عزام، المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة، على حبسه عامين في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين، إلى جلسة 4 أبريل.

وأصدرت محكمة جنح مصر القديمة، حكمًا بمعاقبة المقاول المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، بالسجن 109 سنوات في 66 قضية نصب.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من 5 أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.