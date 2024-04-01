مسلسل جودر الحلقة 7.. ياسر جلال يطلب من شهرازاد استكمال حكاية شهريار

خلال احداث مسلسل جودر الحلقة السابعة، تعافى شهريار من شهرازاد وطلب منها ان تستكمل الحكاية، حيث حكت له كيف قام الملاح بضرب رأس جودر وتفكيره في تسليمه لـ شواهي، ويطالبها بأن تأخذ منه ما تريد ولكن رأسه هي ملكا له، لتؤكد أنه يجب أن يظل حيا لإتمام المهمة التي تريدها.

مسلسل جودر الحلقة 7

واستخدمت شواهي قدراتها الخارقة في القضاء على الملاح ورجاله، واشعلت النيران في المركب واستيقظ جودر، ووجد نفسه ملقيا به في بطن المركب.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل جودر الحلقة الثامنة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.