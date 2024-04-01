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مصر

تبدأ غدًا.. تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15%

د طارق سليمان
د طارق سليمان

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة تخفيض أسعار الدواجن والبيض التي يشارك فيها الاتحاد العام ستعمل على تخفيض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% وتبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى بعد عيد الفطر المبارك.

وقال سليمان، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيتم تقييم المبادرة مرة أخرى ودراسة إمكانية إضافة تخفيضات أخرى طبقًا للظروف وتوفير عناصر مدخلات الإنتاج وتوفير العملة من القطاع المصرفي لتوفير الخامات.

وأضاف أنه مع تدبير العملات قد شهدت الخامات والأعلاف تراجعًا ملحوظًا والمفرج عنها في الموانئ من الذرة ومحصول الصويا والتي تفي بالاحتياجات، وقد شهدت الأسعار تراجعًا في الدواجن وهناك تجاوب من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن حيث قطاع الدواجن من القطاعات السباقة في المبادرات وتخفيض الأسعار.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة التي تطورت بشكل ملحوظ، وأن القيادة السياسية تدعم هذا القطاع، وهناك اهتمام من القيادة السياسية لتنمية القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 3 ملايين نسمة من العمالة المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة وهو قطاع يحقق نجاحات استجابة لتعليمات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتضامنًا مع الدولة وصرف الأعباء عن المواطنين ولا بد من الحفاظ على قطاع الدواجن باعتباره من القطاعات الهامة في الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الاتحاد ينفذ مبادرة تخفيض أسعار الدواجن لرفع العبء عن المواطنين بتخفيض سعر الدواجن إلى 85 جنيهًا سعر المزرعة وبيض المائدة إلى 140 جنيهًا للكرتونة، وسيتم كل أسبوع وأسبوعين تراجع في الأسعار حسب المعطيات في السوق، وبالتالي سيكون هناك مبادرات أخرى من خلال مزارع الأعضاء في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمزارع التابعة بأعضاء الاتحاد.

الزراعة اطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة الوفد اعتبارا اليوم الثلاثاء اتحاد المنتجين أنخفاض انفجار جنيه للكيلو والبيض عبدالناصر فريد

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