الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسائل الرياضيين للرئيس.. حسام البدري: مزيد من تطوير البنية التحتية

حسام البدرى
حسام البدرى

الملفات التي اقتحمها الرئيس عبدالفتاح السيسى  بشجاعة وأنجزها خلال السنوات الماضية تحتاج سنوات أكثر لتُنجز ولكن إصراره على خروج مصر من الأزمات والعبور إلى بر الأمان ساعد في إنجاز تلك الملفات، خاصة في ظل الأزمات التي تحيط بمصر على المستويين المحلي والإقليمي.

 

وأكد حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى ومنتخب مصر، على أن إصرار الرئيس على وضع مصر في مكانتها التي تستحقها يدفعنا إلى المطالبة بمزيد من العمل في البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي لمحدودي الدخل.

 

وعلى المستوى الرياضي، فتعد مدينة مصر للألعاب الأولمبية أهم شاهد على إنجازات السيد الرئيس وإصراره على تطوير البنية التحتية لمصر، فإنشاء مدينة رياضية كاملة في فترة قياسية مثلما حدث مع مدينة مصر يدلل على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق خططها. 

 

نحن كمصريين نفتخر بالانجازات ونفتخر برئيسنا الذي احب الشعب فاحبه المصريين، وأوجه التحية للرئيس الذي نثق فيه وندعمه في كل خطواته.

 

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

 

وعقب وصول موكب رئيس الجمهورية لمقر مجلس النواب يكون في استقباله كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام وعقب الاستقبال يقوم حرس الشرف بأداء النشيد الوطني.

 

حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى ومنتخب مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع مصر مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة موكب رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

تبدأ اليوم| موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي أبريل 2024 وطرق الدفع

لحظة اصطدام سيارة بعدد من الطلاب وسيدة ببورسعيد

أول تعليق من إيران على استهداف إسرائيل لقنصليتها فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"