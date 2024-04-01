رسائل الرياضيين للرئيس.. حسام البدري: مزيد من تطوير البنية التحتية

الملفات التي اقتحمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشجاعة وأنجزها خلال السنوات الماضية تحتاج سنوات أكثر لتُنجز ولكن إصراره على خروج مصر من الأزمات والعبور إلى بر الأمان ساعد في إنجاز تلك الملفات، خاصة في ظل الأزمات التي تحيط بمصر على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى ومنتخب مصر، على أن إصرار الرئيس على وضع مصر في مكانتها التي تستحقها يدفعنا إلى المطالبة بمزيد من العمل في البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي لمحدودي الدخل.

وعلى المستوى الرياضي، فتعد مدينة مصر للألعاب الأولمبية أهم شاهد على إنجازات السيد الرئيس وإصراره على تطوير البنية التحتية لمصر، فإنشاء مدينة رياضية كاملة في فترة قياسية مثلما حدث مع مدينة مصر يدلل على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق خططها.

نحن كمصريين نفتخر بالانجازات ونفتخر برئيسنا الذي احب الشعب فاحبه المصريين، وأوجه التحية للرئيس الذي نثق فيه وندعمه في كل خطواته.

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وعقب وصول موكب رئيس الجمهورية لمقر مجلس النواب يكون في استقباله كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام وعقب الاستقبال يقوم حرس الشرف بأداء النشيد الوطني.