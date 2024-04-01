الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد المترو في رمضان المبارك 2024 وقطارات السكة الحديد

المترو
المترو

مواعيد المترو في رمضان لا تزال مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم حيث وضعت وزارة النقل مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان المبارك، للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق لتلبي حاجة المواطنين خلال التنقل داخل القاهرة الكبرى لوقت متأخر وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد المترو في رمضان المبارك.

مواعيد المترو في رمضان 2024

يبدأ ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) والخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وتنتهي في الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

أما الخط الثالث (عدلي منصور – محور روض الفرج)، فيبدأ التشغيل في تمام الساعة 7:15 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور)، تبدأ ساعات التشغيل في الساعة 6:00 صباحًا، وتنتهي في الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان

الآن مواعيد المترو في رمضان 2024 وتعديل مواعيد القطارات

مواعيد القطارات خلال شهر رمضان

كما أعلنت  هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان 2024، لتلافي تزامن أوقات سيرها مع وقت الإفطار في شهر الصيام وتشمل هذه التعديلات ما يلي:

قطار رقم 1915 سياحي القاهرة / المنصورة، حيث يقوم بالانطلاق من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءً بدلًا من الساعة 5:10 مساءً، ومن المقرر وصوله إلى محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءً.

قطار رقم 63 ركاب طنطا / المنصورة، حيث يغادر من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً بدلًا من الساعة 3:35 مساءً، ومن المتوقع وصوله إلى محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً.

قطار رقم 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية، حيث ينطلق من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:00 مساءً، ويتوقع وصوله إلى محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.
 

الآن مواعيد المترو في رمضان 2024 وتعديل مواعيد القطارات

مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان

قطار رقم 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة، حيث يغادر من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء بدلا من الساعة 6:50 مساءً، ويتوقع وصوله إلى محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

قطار رقم 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية، حيث يبدأ رحلته من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً بدلًا من الساعة 7:50 مساءً، ويتوقع وصوله إلى محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً.

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مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان

الآن مواعيد المترو في رمضان 2024 وتعديل مواعيد القطارات

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