إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز بمخبز في الباجور

أصيب شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز في مخبز للخبز الأبيض والموجود بشارع بنها في مدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام لتقديم الرعاية الصحيه لهم.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز كبيره في إحدى أفران شارع بنها والذي أدى إلى اشتعال حريق مروع.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شابين من العاملين بالمخبز بحروق خفيفه، وتم نقلهم لتلقى الإسعافات الاوليه، كما تم ارسال سيارة من سيارات الحمايه المدنيه والتي قامت السيطره على الحريق ومنع انتشاره.

وعلي الفور انتقلت رئيس مجلس مدينة الباجور المهندسه مروه زهران وقوه من مركز الشرطه لمتابعة الحادث والوقوف على الأسباب وجاري التحقيق في الواقعه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى صعيد آخر كان قد استقبل استقبل أمس، أهالي قرية كفر الفرعونية بالزغاريد جثمان طفل كان قد غرق في فرع النيل المار على القرية بعد عذاب البحث اربع ايام متواصله مكثت فيها أسرة الطفل أمام النهر يناجون الله للعثور عليه حتى تم العثور علية منذ قليل.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز أشمون يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل أثناء لهوه مع اصدقاوه بفرع نهر النيل المار بقرية كفر الفرعونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري البحث في الأربع أيام الماضيه بمساعدة الغواصين والصيادين والعديد من المتطوعين للعثور على جثمان الطفل الذي فقد في النيل منذ اربع ايام حتى تم العثور عليه منذ قليل.

وكانت قد قامت أسرة الطفل "أ، م، م" البالغ من العمر 12عام والذي لقي مصرعه غرقا بفرع النيل المار بالقرية منذ أربعة أيام بالجلوس أمام النهر في انتظار ظهور جثمان نجلهم المتوفى حثي تم العثور عليه منذ قليل.

وتم تحرير محضر بالواقعه وانقل الجثمان إلى مستشفى أشمون لمعاينة الجثمان من الطبيب الشرعي وتنتظر أسرة الطفل المتوفى انتهاء التصاريح الازمه لدفن الجثمان.