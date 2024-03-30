تفحم جثمان طفل عقب حدوث ماس كهربائي بمنزله في المنوفية

شهدت قرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرع طفل حرقا في حادث مروع قبل الإفطار، حيث توفي في الحال بسبب تفحم جثمانه بمنزله.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ باحتراق طفل عمره 12عاما بمنزله بسبب ماس كهربائي تسبب في نشوب النيران في المنزل قبل الإفطار وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى الباجور العام.

انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور وتبين لهم مصرع الطفل "عبده محمد عبده السيد مقلد" لدية ظروف خاصة ويعد من ذوي الهمم وبالتحربات تبين وجود خلاف أدى إلى ترك الأم المنزل وذهابها عند أسرتها وقام الأب بترك المنزل فقام الطفل بمفرده بالعبث في المنزل مما تسبب في حدوث ماس كهربائي وتفحم جثمانه في الحال.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة كما تنتظر أسرة الطفل انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال واستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثمان.



