الأحد 31 مارس 2024
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محافظات

وكيل تموين المنوفية: 156 محضر تمويني وضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم تحرير 156 محضر تمويني، وضبط 3 أطنان أعلاف ونصف طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أن المحاضر تنوعت ما بين 76 محضر مخالفات مخابز و80 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان الأسعار، وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظًا على حقوق المواطنين. 


وأضاف وكيل وزارة التموين، أن من أهم القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تم تحرير محضرين جنح مركز الباجور ضد أصحاب محلات سلع غذائية لحيازتهم كمية قدرها 250 كجم جبنة مطبوخة، 200 كجم زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محل أعلاف لحيازته كمية وقدرها 3 أطنان علف بدون مستندات ومجهولة المصدر.


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضبط ٣ طن أعلاف تحرير ١٥٦ محضر تمويني ضبط طن مواد غذائية

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