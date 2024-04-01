الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 400 فلسطينى فى محيط مستشفى الشفاء جراء الغارات الإسرائيلية

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 400 فلسطيني حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة، من بينهم طبيبة وابنها، وهو طبيب، وأُخرجت المنشأة الطبية عن العمل، جراء الغارة الإسرائيلية. 

وأضاف البيان: "دمر الاحتلال وأحرق كافة المباني داخل مجمع الشفاء الطبي. وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي لرويترز، إن قوات الاحتلال جرفت الساحات ودفنت العشرات من جثث الشهداء تحت الأنقاض، وحولت المكان إلى مقبرة جماعية، هذه جريمة ضد الإنسانية".

غارات إسرائيلية استمرت أسبوعين حول مستشفى الشفاء 

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وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، عن أنه انسحب من مستشفى الشفاء بعد غارة استمرت أسبوعين أدت إلى تدمير معظم المجمع الطبي الرئيسي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل أو اعتقل المئات من نشطاء حماس في منطقة المستشفى، وصادر أسلحة ووثائق استخباراتية، وفقد جنديين في القتال، وزعم أنه سعى إلى منع إلحاق الأذى بالمدنيين أو المرضى أو المسعفين، وتنفي حماس والمسعفون أي وجود مسلح في المستشفيات.

في سياق متصل، من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعًا افتراضيًا اليوم الاثنين حول الهجوم المخطط له في رفح، والذي تعرض بنيامين نتنياهو لضغوط للتخلي عنه، ومن المقرر عقد الاجتماع اليوم وسوف يكون على الإنترنت. 

وصرح مصدر إسرائيلي لوكالة فرانس برس بأنه قد يكون هناك لقاء شخصي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، قال مسئول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتابع "فرق الخبراء" المحادثات شخصيًا.

ووافقت إسرائيل على إرسال وفد إلى واشنطن لإجراء مناقشات حول الخطط، لكنها ألغت الرحلة بعد أن فشلت الولايات المتحدة في استخدام حق النقض ضد دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وامتنعت عن التصويت بدلا من ذلك.

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