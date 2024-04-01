استفاد من الثورة وعاد للمسرح السكندري بعد فشله.. حكايات عبد الحليم حافظ

في كتابها "مذكرات حليم كما يرويها بصوته" أوردت الناقدة الراحلة إيريس نظمي العديد من الحكايات عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وقال عبد الحليم حافظ:" وافقت لجنة الإذاعة على أغنية لي وهي أغنية "يا حلو يا اسمر" تلحين محمد الموجي، وقتها فكرت في تغيير اسمي من عبد الحليم شبانة لاسم فني، فاقترح علي كمال الطويل اسم عبد الحليم حافظ نسبة لحافظ عبد الوهاب الذي وقف بجانبي كثيرا فوافقت.

وأكمل: "بعد الأغنية أصبح حليم يغني في ليالي زفاف الأصدقاء على عزف الموجي، وفي مرة أخبره حافظ أن الموسيقارعبد الوهاب يريد مقابلته:" ذهبت إليه في مكتبه بالتوفيقية، وطلب مني أداء أي أغنية وسألني:" هل تحفظ شيئا لي"، فغنيت ليه واحدة من أغانيه فأعجب بها جدا وقال لي:" اتوقع لك مستقبلا كبيرا".

ويواصل:" بعد إذاعة أغنية لقاء فوجئ عبد الحليم باتصال من المعلم صديق أشهر متعهد حفلات:" عرض علي 5 جنيهات لأغني في الإسكندرية ووافقت وعندما وقفت على المسرح قررت غناء "صافيني مرة"، وصرخ الجمهور:" انزل.. انزل"، كانت ليلة اليمة بكيت فيها، رغم أنني حاولت كثيرا مع الجمهور، وطلب منه المتعهد تقليد عبد الوهاب ورفضت تماما".

ويتابع: "كانت الانفراجة في احتفالات عيد الثورة عام 1953، كان وجيه أباظة هو المشرف على الحفلات، بمناسبة مرور عام على إعلان الثورة ذهبت إليه وطلبت الغناء، ووافق أباظة، كان المسئول عن تنظيم الحفل هو الفنان يوسف وهبي، ووجدت أنه وضع اسمي للغناء في الواحدة ليلا، فصرخت وقلت لا ليوسف وهبي، وطلبت أن أغني في الثانية عشرة، وتحت إلحاحي وافق وهبي، ولحسن حظي وقبل أن أغني بساعة واحدة خرج نبأ إعلان الجمهورية، وكانت عاصفة من التصفيق، وخرج يوسف وهبي ليقول ومع إعلان ميلاد جمهورية مصر نقدم لكم ميلاد مطرب جديد هو عبد الحليم حافظ، وغنيت "صافيني مرة" وكان التصفيق كبيرا، وتشاء الظروف بعدها أن يطلبني المعلم صديق متعهد الحفلات على نفس المسرح الذي شهد فشلي، وعرض علي مائة جنيه، وكان تحديا وذهبت وغنيت ولكن هذه المرة كان استقبالي حافلا ونجح الحفل نجاحا كبيرا.

يكمل: "التقيت بعدها بموسيقار الاجيال وطلب مني كتابة عقد لتسجيل اسطوانات، ويتضمن العقد احتكاري للسينما لمدة عامين مقابل كل فيلم وكل اسطوانة 500 جنيه، ووقعت العقد، والذي حدث أنه بعد ان اشتهرت جاءني المنتج إبراهيم عمارة وعرض علي ألف جنيه لبطولة فيلم أمام شادية، كان عقد عبد الوهاب يكبلني لكنني لم أقم ببطولة ولا فيلم معه فوافقت على عرض إبراهيم عمارة، وقمت ببطولة "لحن الوفاء"، وغضب عبد الوهاب جدا،وكان أول خلاف بيني وبينه.

يواصل:" أثناء تصويري للفيلم طلبني المخرج حلمي حليم لبطولة فيلم "أيامنا الحلوة" مع فاتن حمامة، وكان الفيلم سببا في توطيد علاقتي بعمر الشريف، ولكن واثناء التصوير فاجأني اول نزيف وظللت بالمنزل فترة قبل ان أعاود نشاطي، وانتهينا من التصوير، وعرض "لحن الوفاء" و"ايامنا الحلوة" في وقت واحد، وبعد العرض الاول كان النجاح الباهر في انتظاري، وقابلت عبد الوهاب وذكرني بالعقد وطلب مني بطولة فيلم لكنه سيغير العقد فأنا كنت أتقاضى الوف الجنيهات والعقد كان بـ500 جنيه، لكني رفضت ذلك وقلت له:" إنها مسألة مبدأ"، وقدم لي عبد الوهاب الحان "توبة" و"انا لك على طول"، وحقق فيلم "ايام وليالي" ايرادات عالية وتلاه فيلم" بنات اليوم".

ويتابع:" كان النزيف يداهمني في اوقات متفرقة، الى أن وصل لمرحلة الخطر اثناء تصوير فيلم "معبودة الجماهير"، وتوقف التصوير اكثر من مرة، ومرت شهور والعمل لم يكتمل، وسافرت لندن وقال لي الطبيب أنني مخير ما بين إجراء عمليتين، الأصح فيهما ستترك تأثيرا على صوتي، فرفضتها وأجريت الثانية والتي كانت عبارة عن استئصال ضلع من ضلوعي، واستغرق اجراء العملية ست ساعات، ومن لندن الى سويسرا حيث اقمت 3 شهور، وشعرت بالراحة لبعض الوقت لكن النزيف عاد لي مرة أخرى، قررت الرجوع للقاهرة وقابلت وقتها موسيقار الأجيال وتحدثنا عما يحدث معنا من شركة كايرو فون للاسطوانات فعرض علي أن أكون شريكا في شركة اسطوانات، وخرجت "صوت الفن" إلى النور وقدمت الشركة العديد من الأغنيات والأفلام، وكان فيلم "الخطايا" و"ابي فوق الشجرة"، ونجح الفيلم وانتهى عرضه وهو في قمة نجاحه.