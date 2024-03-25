إغماءة كاريوكا وسجائر حليم وفاتن.. حكايات عن الفنانين في شهر رمضان

للفنانين حكايات طريفة مع التدخين في رمضان، حيث الانقطاع عن هذه العادة الأثيرة التي يتبعها الانسان طول العام ويصوم فيدخن بعد المغرب فقط، ومن هنا تبقى هناك حكايات للفنانين مع السجائر، الكواكب رصدت هذه الحكايات على صفحاتها وننقلها لكم كما سياتي..

تحية كاريوكا تدخن 50 سيجارة يوميًا

تحدثت الفنانة تحية كاريوكا عن السجائر في شهر رمضان، وكيف بدأت التدخين بدون تعمد منها، وإنما يرجع ذلك لبدايات عملها مع الراقصة بديعة مصابني، وأنها كانت تصل إلى تدخين 50 سيجارة بين الإفطار وما قبل السحور، وذلك في تحقيق أجرته معها مجلة الكواكب.

بدأت تحية حديثها بأنها كانت تصاب بحالة إغماء بعد أول سيجارة بعد الإفطار نظرا لحرمانها من السيجارة مدة 15 ساعة كاملة، وتتوالى بعد ذلك السجائر ويمكن أن تصل إلى خمسين سيجارة من بعد الإفطار إلى ما قبل منتصف الليل.

أما عن كيف بدأ التدخين مع تحية كاريوكا فتذكر أنها بدأت في ظروف غريبة، فكانت أول سيجارة تدخنها لتتقي بها متاعب الرطوبة التي تنبعث من حجرتها الضيقة في الطابق الأرضي في صالة بديعة مصابني، في بدايات عملها معها، وبالرغم من أن الصالة تحتل مكانا مميزا في شارع عماد الدين إلا أن حجرة الراقصة الشهيرة كانت تنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف، وما زاد الامر أن الحجرة لم تكن بها منافذ تهوية وكانت تغوص في الارض، مما جعلها مكانا مميزا لنضح الجدران وتعفنها.

كانت تحية تبحث عن وسيلة تتقي بها خطر هذه الحجرة أعياها البحث، حتى كان اليوم الذي زارتها فيه صديقة لها من مدمنات التدخين، وعندما دخلت صديقتها للحجرة أحست أكثر مما تحسه تحية بالجو الحانق في الحجرة الضيقة، والتي كانت أشبه بصندوق صغير مقفل ترك زمنا طويلا بغير عناية حتى فسد كل ما فيه، ولم تتمالك نفسها فأخرجت من علبة السجائر واحدة وشربتها، ودفعت بسيجارة لتحية.

وشربت تحية السيجارة (لأول مرة) ووجدت فيها الوسيلة الواقية من جو الحجرة الكريه، واستمرت تدخن بعد ذلك حتى ضربت رقما قياسيا بين النجوم في هذا الأمر، ولأجل هذا تحس تحية برمضان، وتنتقم بأن تدخن عددا كبيرا من السجائر بين الإفطار والسحور.

عبد الحليم حافظ.. سيجارة واحدة تفي بالغرض

عبد الحليم حافظ لا يدخن في العادة، لكنه في شهر رمضان كان يتبع طقسًا مغايرًا، وهي أنه كان يدخن سيجارة واحدة فقط كل يوم في رمضان، وكان يختار لها موعدا محددا في كل يوم، وهي انه يفطر ويشرب سيجارته الوحيدة، ويبرر عبد احليم سيجارته بقوله:" السيجارة اليتيمة التي أدخنها بعد الإفطار تعتبر وسيلة للتنبيه والايقاظ، فهي تعيد النشاط إلى الانسان بعد ان فقده أثناء الجوع".

فاتن حمامة تشرب السجائر في رمضان فقط

كانت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة لا تدخن، لكن هذا لا يمنع أنها تشارك ضيوفها تدخين السجائر في ليل رمضان، كانت عادة تحتفظ بسجائر فارة تقدمها لضيوفها، وعادة تشعل السيجارة وتشد نفسا أو نفسين في غير عمق كما يفعل مبتدئو التدخين من تلاميذ المدارس وبعد ذلك تنسى أن معها سيجارة وتتركها حتى تحترق بأكملها دون ان تنتبه إليها.

فريد شوقي: أفطر على السجائر

أما عن فريد شوقي فقد بدأ التدخين منذ ان كان في الثامنة عشرة، وكان السبب في ذلك زميل له في الدراسة، يقول فريد شوقي:" اعتدنا ان نستذكر دروسنا معا كل مساء وكنت وقتذاك طالبا بمدرسة الصناعات واعتاد هذا الصديق أن يحييني بسيجارة وعندما أرفضها كان يصر على ان أدخنها، وفي النهاية أشعلها وأدخنها وتتابعت السجائر واحدة تل الأخرى حتى وجدتني بعد فترة لا أستطيع ان أؤدي إي عمل إلا مع أنفاس السجائر.

ويكمل:” أضطر في رمضان لأن انام النهار كله لأنني لن أستطيع فعل أي شيء بدون السيجارة، وإذا أذن المغرب للإفطار اسرعت إلى السجائر، التهمها قبل الأكل والشرب، ورغم اعتراض زوجتي هدى سلطان على هذا الامر لقولها إن هذا الامر يدمر صحتي.

وبرغم ان هدى سلطان تدخن السجائر بغير افراط لكنها اقنعت فريد بأن يفطر أولا قبل السجائر وعلى عكسه تماما يأتي شهر رمضان فتمتنع هدى سلطان عن التدخين تماما.

سامية جمال: الأطباء منعوني من التدخين

تستهلك سامية جمال اكثر من 30 سيجارة ما بين الإفطار والسحور، وأثر هذا الإفراط على اعصابها، ونصحها الأطباء بالإقلاع عن التدخين أو التخفيف منه، وبالفعل حاولت سامية جمال ان تخفف من التدخين إلى عشر سجائر يوميا وكانت تضع خطة مستقبلية في أن تصل إلى سيجارة واحدة فقط في اليوم.

يحيي شاهين: شربت أول سيجارة لي في نهار رمضان

أما عن يحيي شاهين فقد كانت اول سيجارة يدخنها في حياته في نهار رمضان، ومع انه عرف بتمسكه بالصيام بقوة لكن السبب في هذا الأمر كانت زميلة له في التمثيل.

يحكي شاهين عن هذ الفترة فيقول:" كان ذلك منذ أعوام كثيرة، عندما كنت اعمل في فرقة فاطمة رشدي وأجلس اثناء البروفة أتطلع إلى زملائي في بعض فترات الراحة التي تتخلل البروفات وكنت انظر إليهم وهم يدخنون بشراهة ويشربون القهوة وأعجب من هؤلاء الذين يتجاهلون إخوانهم الصائمين.

يكمل:" نظرت إلي زميلة عزيزة نظرة طويلة لم افهم لها معنى ونسيت نفسي ثم يدت يدها إلى حقيبتها واخرجت علبة سجائر وأشعلت سيجارتين احتفظت بواحدة لها ومنحتني الثانية وأخذت منها نفسا عميقا تشبها بالمدخنين وشددت نفسا ثانيا وثالثا وفجأة تذكرت ورميت السيجارة بعيدا وقلت:" استغفر الله.. اني صائم".، وفي اليوم التالي ابعت علبة سجائر ممتازة حييت منها زميلتي دون ان ادخن لأنني كنت صائما.

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