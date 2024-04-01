"صبحى" يناقش الإجراءات لعدد من الاتحادات الرياضية البارالمبية تحت التأسيس

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع ممثلي عدد من الاتحادات الرياضية البارالمبية التي ما زالت تحت التأسيس، ومنها اتحاد رفع الأثقال البارالمبي برئاسة إبراهيم أمين، واتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور حمدي عبدالرحيم، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لدمج هذه الاتحادات بشكل كامل في المنظومة الرياضية المصرية، وذلك من خلال لجنة الإشهار بوزارة الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة استكمال جميع متطلبات التأسيس القانونية والإدارية للاتحادات، مشيرًا إلى العمل على دعم الأنشطة الرياضية لتلك الاتحادات عقب إشهارها، بما في ذلك تنظيم البطولات والمسابقات، وإيفاد الفرق للمشاركة في المحافل الدولية.

وأعرب ممثلو الاتحادات عن شكرهم وتقديرهم لدعم الوزارة، مؤكدين على التزامهم بتطبيق جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية، وتعزيز دورها في تنمية الرياضة المصرية.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية.