مصر تستضيف سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية من 2025 حتى 2028

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن حصول مصر رسميًا على شرف تنظيم سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية لمدة 4 سنوات من 2025 حتى 2028.

وأكد "مصطفى" أن لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية، وافقت على منح مصر تنظيم سلسلة بطولات العالم للسباحة أعوام 2025 - 2026 - 2027 – 2028، وذلك لما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومؤهلات كبيرة تمكنها من تنظيم كبرى البطولات الدولية.

وأضاف "مصطفى" أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف كافة التفاصيل عن الحدث وللتوقيع على عقود التنظيم.

وأشار رئيس اللجنة البارالمبية إلى أن هذا الحدث مهم للغاية لمصر وهو يعد استكمالًا لاستراتيجية اللجنة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية المهمة والتي كان آخرها تنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في مدينة شرم الشيخ.

وأتوضح "مصطفى" أن استضافة مثل هذه الأحداث يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة، وأن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

سارة سمير: 20 أبريل افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

وأكدت سارة سمير، نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، أن اللجنة المنظمة قررت تعديل موعد افتتاح البطولة.

وقالت سارة سمير: "قررنا تعديل موعد افتتاح البطولة لتقام يوم 20 أبريل بدلًا من يوم 19 من الشهر نفسه؛ وذلك بسبب إقامة مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز يوم 19 أبريل في الدوري الممتاز لكرة القدم".

وأضافت: "من المقرر أن تجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية بين مصر ونيجيريا، وسيتم الإعلان تباعًا عن برنامج الافتتاح والشخصيات المدعوة للحضور والتي سيكون من بينها أساطير ونجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا".

وأكدت سارة سمير، أن اللجنة المنظمة تنتهي حاليًا من كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة على أفضل ما يكون لتكون نسخة تاريخية في مصر".

وأوضحت أن اللجنة المنظمة ستجري مقابلات لشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بالبطولة، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة 8 مساءً إلى 12 منتصف الليل في مقر اللجنة البارالمبية المصرية باستاد القاهرة.

جدير بالذكر، أن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة - مصر 2024، هي البطولة المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.