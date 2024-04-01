استكمالًا لفرص تسويق اللاعبين.. وزير الرياضة يلتقى مواهب المشروع القومى لكرة القدم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، عددًا من اللاعبين أعضاء المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم التابع للوزارة، المرشحين للسفر للخارج لخوض تجربة اختبار أداء "معايشة" بأحد البرامج.

وذلك بالتعاون مع حكومة أبوظبي لاكتشاف مواهب للدوري الإيطالي، وهو المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الدوري الإيطالي SERIA A ويتم اختيار اللاعبين من أربعة بلدان عربية وهي "الإمارات العربية المتحدة الدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية، المغرب، مصر"، وذلك بحضور عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة شركة ستارز أوف إيجيبت.

متابعة خطة المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، نحو متابعة خطة المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين "ستارز أوف إيجيبت" لتسويق اللاعبين الموهوبين الملتحقين بالمشروع، من خلال توسيع شبكة التسويق الدولية، وذلك لإتاحة العديد من الفرص للاعبين.

وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية، لافتًا إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة كمشروع قومي هدفه اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مجال مجموعة من الألعاب ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواة للمنتخبات المصرية.

الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تهتم بالمواهب في كرة القدم

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تهتم بالمواهب في كرة القدم ومنها كابيتانو مصر ومشروع ستارز أوف إيجيبت، حيث نتج عن المشروع القومي 50 لاعبًا لأندية مختلفة داخل مصر وخارجها.

وهنأ وزير الرياضة اللاعبين المتميزين في مشروع "ستارز أوف إيجيبت"، والذين تم اختيارهم لخوض هذه التجربة، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم، وأن يمثلوا إضافة لكرة القدم المصرية في المستقبل القريب كونهم مواهب واعدة.

وقد تم إرسال البيانات الخاصة بـ8 لاعبين من "ستارز أوف إيجيبت" وفقًا للمعايير المحددة من البرنامج، وتم قبول 7 منهم لخوض التصفيات الخاصة بمصر من أصل 24 لاعبًا تم اختيارهم من أكثر من 430 لاعبًا مشاركًا.

ويمنح البرنامج الفرصة لأربعة لاعبين من كل دولة للمشاركة في التصفيات النهائية بأبوظبي خلال الفترة من 6 أبريل حتى 11 مايو المقبل، والتي يتم من خلالها اختيار اللاعب الفائز بجائزة معايشة لمدة شهر مع أحد أندية الدوري الممتاز في إيطاليا تمهيدًا للتعاقد معه.

وقد اختارت اللجنة المسئولة مجموعة من اللاعبين السابقين بالدوري والمنتخب الإيطالي وهم كريستيان با نوشي ولوكا أنطونيني.

جدير بالذكر أن 4 لاعبين فائزين من مصر 3 لاعبين منهم من ستارز أوف إيجيبت، بالإضافة إلى لاعبين احتياطيين منهم لاعب من ستارز أوف إيجيبت، واللاعبون هم "سعيد أبوالخير محمود، محمد عبدالرحمن محمد أحمد سميح عبدالمنعم، يوسف أحمد یوسف (احتیاطی)".

