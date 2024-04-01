تحصين 66 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، تحصين 66 ألف رأس ماشية، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 مارس الماضي.

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، في بيانٍ اليوم، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها وتلبية احتياجات السوق المحلي، موجهًا بتكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف القرى والمراكز للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

من جهته، قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، الدكتور إبراهيم محمد متولي، إن المديرية نفذت الحملة من خلال 180 لجنة، نجحت في تحصين 66 ألف رأس ماشية، ما بين 33 ألفا و280 رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية و32 ألفا 720 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بجانب ترقيم وتسجيل 3183 رأس ماشية.

وأضاف أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 555 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة، مشيرا إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، وذلك تيسيرا على المربين.

وأشاد بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.