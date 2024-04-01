الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحصين 66 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية

ماشية
ماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، تحصين 66 ألف رأس ماشية، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 مارس الماضي. 

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، في بيانٍ اليوم، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها وتلبية احتياجات السوق المحلي، موجهًا بتكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف القرى والمراكز للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. 

من جهته، قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، الدكتور إبراهيم محمد متولي، إن المديرية نفذت الحملة من خلال 180 لجنة، نجحت في تحصين 66 ألف رأس ماشية، ما بين 33 ألفا و280 رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية و32 ألفا 720 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بجانب ترقيم وتسجيل 3183 رأس ماشية.

وأضاف أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 555 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة، مشيرا إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، وذلك تيسيرا على المربين.

وأشاد بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

مديرية الطب البيطرى رأس ماشية أعمال الحملة القومية لحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع محافظ الشرقية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

محافظ المنوفية يكرم الأم المثالية الأولى على المنوفية والرابعة على الجمهورية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وادوارد الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد وأوفي

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة