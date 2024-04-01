مشروعات كبرى.. جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، مسئولية عملية تخصيص ورسم خطة استخدام أراضي الدولة لاسيما المتعلقة بالمشروعات القومية، في كافة القطاعات.



ويعمل المركز بالتعاون مع الأجهزة المعنية عقب العرض وصدور قرار من رئيس الجمهورية، على توفير كافة الأراضي اللازمة للجهات المختلفة في كافة محافظات الجمهورية في مجالات متنوعة في مقدمتها النقل والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر والإسكان والتنمية الزراعية والتموين وغيرها من الخدمات لاستكمال المشروعات المعلنة في تلك القطاعات، فضلًا عن تنفيذ التوجيه الرئاسي بأولوية توفير احتياجات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ أن تم إطلاقها في ٢٠١٩.



ونستعرض في السطور التالية، الجهود في أحد القطاعات في إطار رؤية وأهداف الدولة لتحقيق أقصي استفادة من ثرواتها الوطنية، ودعم جهود التنمية في كافة المجالات الحيوية ضمن إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.



ووتمثل جهود المركز الوطني في مجال تخصيص أراضي لصالح مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، في التالي:



‎ - في إطار إطلاق القيادة السياسية استراتيجية تغير المناج ٢٠٥٠ نحو تحول الى الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تمت الموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة ٣.٠٣ كم٢ ٥٩٢.٦ كم٢ ناحية محافظة مطروح جنوب ميناء جرجوب وناحية سيدي برانى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لاستخدامها في مشروع انتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.



- وفى مجال إقامة محطات لتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة فقد تمت الموافقة على:



• تخصيص مساحة ٢١،٤٣ فدان بجهة خزان أسوان لإقامة محطة مفاتيح السد العالي جهد ٥٠٠ ك.ف لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



• تخصيص مساحات أراضي لإقامة محطات الكهرباء في محافظتي المنيا ببني مزار وبنجـع حمادي بمحافظة قنا.



• تخصيص قطعتي ارض بمساحات مختلفة لإنشاء محطة الضخ والتــخزين لتوليد الكهرباء بناحية جبل عتاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





• تخصيص قطعتي أرض للاستخدام كمهبط للطائرات ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي بمنطقة أبوماضي بمحافظة الدقهلية.



• تخصيص مساحة ٢.٦٥ فدان بناحية الظهير الصحراوي الشرقي مركز سمالوط لإقامة محطة محولات كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



• اعادة تخصيص مساحة ارض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لإقامة محطة كهرباء بجنوب قرية القبالة – مركز الواحات البحرية / محافظة الجيزة.





• تخصيص مساحة ارض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة محولات دشلوط الجديدة قرية مركز ديروط بمحافظة اسيوط.



• تخصيص مساحة أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة توسعات محطة كهرباء الوليدية لمحطة تخفيض الغاز الطبيعي بمحافظة أسيوط.



• وفى محافظة قنا تمت الموافقة على تخصيص مساحة (٩٤.٢٧) فدان لاستخدامها في إقامة محطة طاقة شمسية ناحية بكلاحين / قفط.



• الموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة ١٠ فدان بالمنطقة الاستثمارية بابو رواش مركز ومدينة كرداسة محافظة الجيزة لصالح وزارة الدولة للإنتاج الحربي لإقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية.





• الموافقة على إعادة تخـصيـص مسـاحـة (٥.٩٥) فدان بناحية جنوب بورسعيد لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بغرض إقامة محــطة كهرباء ومحــطة محـــولات وذلك نقلًا من أراضي ولاية وزارة الزراعة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



• تخصيص مساحة ٩٩٩٧.٤٨ كم٢ محافظة الوادي الجديد لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة " محطات طاقة متجددة".



• تخصيص مساحة (٤٦.٧) كم٢ بجوار موقع "بنبان" للطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.