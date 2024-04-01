الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

9 مصابين فى حادث أعلى الطريق الصحراوى الشرقى

الطريق الصحراوي
الطريق الصحراوي

أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وبمجرد تلقي البلاغ أعلى الطريق الصحراوي، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع آثاره.

وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، نقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

انقلاب سيارة الطريق الصحراوي ونش مرورى

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