عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، بأكثر من 20 آلية عسكرية من معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، مرورا بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غرب المدينة.

وجابت آليات الاحتلال وسط مدينة طولكرم، وتحديدا ميداني جمال عبد الناصر والشهيد ثابت ثابت، وشارعي نابلس وباريس، قبل أن تتوجه الى شارع الحدادين.

وداهمت قوات الاحتلال محلات عائلة الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت منزل الاسير المحرر علاء شريتح (الطاهر) في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة.