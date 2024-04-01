مختار نوح لـ"الشاهد": قتل الإخوان لهشام بركات نوع من أنواع الانتقام

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن الإخوان يقتلون المنشق بقطع رزقه ومحاربته وهذه تحدث كثيرًا، المعاملة تتغير إلى درجة الذبح والفرح في موته.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "يصل الأمر إلى مقاطعة الجنازة حتى ولو واحد ذهب يُلام ويهددوه".

وتابع: "الانتقام واضح جدًا في قتل هشام بركات رحمة الله عليه، قتل هشام بركات نوع من أنواع الانتقام، هو رجل لم يكن في التنظيم لكنه قضى عليه؛ لأن مخطط تنظيم رابعة لم يكتمل".

واستكمل: "المخطط كان سيستمر وأمريكا تدخل أي فكرة التدويل، الدولة الموازية مثل سوريا وتنظيمات، الاغتيال سواء المادي أو المعنوي عند الإخوان هي الأصل".

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.