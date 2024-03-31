الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقترب من نصف نهائي الكونفدرالية

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية عقب الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" في ذهاب ربع النهائي.

سجل هدفي الزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 88.

وجاء هدف فيوتشر عن طريق علي ياسر في الدقيقة 36.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ذهاب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

تقدم علي ياسر لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 35 قبل أن يدرك حمزة المثلوثي التعادل لصالح الزمالك في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وكاد فيوتشر أن يتقدم في الدقيقة الثالثة بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من جوزيف نجويم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد فاروق برأسية ردت من العارضة.

في الدقيقة الثامنة، انفراد تام بالمرمى من يوسف أوباما لاعب الزمالك من جهة اليسار انهاه بتسديدة بوجه القدم اليمنى أبعدها مدافع فيوتشر علي الفيل إلى ركلة ركنية.

كرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها يوسف أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 19 كرة عرضية من مصطفى شلبي لاعب الزمالك من جهة اليسار اعادها مدافع فيوتشر جوزيف نجويم بشكل خاطيء كادت أن تصل إلى جوزيف نجويم المنفرد بالمرمى ولكن تداخل مجمود جنش وابعد الكرة ثم أبعدها نجويم لركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف أوباما برأسية من على القائم القريب مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 29 كرة ساقطة من محمد صادق لاعب فيوتشر إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد عواد على مرتين قبل أن تصل إلى علي ياسر وتشكل خطورة.

في الدقيقة 40 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى شلبي برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس محمود جنش.

ركلة ركنية للزمالك من جهة اليسار نفذهت زيزو بعرضية إلى أحمد فتوح المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ولكن كرته مرت بعيده عن القائم الأيسر.

واستطاع الزمالك تسجيل التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع بعد ركلة ركنية للزمالك من جهة اليمين نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حمزه المثلوثي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.



أحداث الشوط الثاني

ركلة ركنية للزمالك من جهة اليمين نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمود جنش عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 56 تسديدة قوية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمود جنش على مرتين.

زيزو أهدر فرصة هدف في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة بالكعب من شيكابالا وضعت أحمد سيد زيزو في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة قوية أبعدها جنش من يسار مرماه.

امتلاك تام للكرة بين أقدام لاعبي الزمالك يقابله تراجع دفاعي تام للاعبي مودرن فيوتشر.

كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين أبعدها دفاع مودرن فيوتشر قبل أن تصل إلى مصطفى شلبي وتشكل خطورة.

فرصة هدف ضائع لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 71 بعد كرة عرضية من علي زعزع لاعب فيوتشر من جهة اليمين قابلها أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

ركلة حرة لفيوتشر بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليمين بعد اعاقة من مصطفى شلبي لمحاولة مرور عبد الكبير الوادي.

في الدقيقة 85 ركلة جزاء للزمالك بعد إعاقة من محمد ربيعه لمحاولة مرور سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء.

بطاقة صفراء من نصيب علي الفيل لاعب فيوتشر بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

وسدد زيزو ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس جنش.

كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين لم يقدر أحمد فتوح على ترويضها يسار منطقة الجزاء فطالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.