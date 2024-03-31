كريم عبد العزيز: استمتعت بالعمل مع فتحي عبدالوهاب وأنا وهو على أرضية واحدة

وجّه النجم كريم عبد العزيز، الشكر للفنان فتحي عبد الوهاب، قائلًا: "فتحي عبد الوهاب نجم كبير جدًا، وكان نفسي أشتغل معه من زمان".

كريم عبد العزيز: فتحي عبد الوهاب عمل دور مهم وتقل المسلسل والشخصية

وأضاف "عبد العزيز" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "راديو 9090": "شخصية فتحي بتموت من الحلقة 12، وهو عملنا دور مهم جدًا وتقل المسلسل والشخصية، الشغل مع ممثل مثقف وفاهم في التاريخ والسياسية والفن أمر ممتع".

واستكمل: "استمتعت بالعمل مع فتحي عبد الوهاب، تأخرنا كثيرًا لأن إحنا الاثنين على أرضية واحدة واستيعابنا للفن واحد واحترامنا للفن واحد وكل هذا يصب في مصلحة العمل".

وعن أحداث المسلسل قال كريم عبد العزيز: "أستاذ عبد الرحيم كمال عامل 3 أجنحة الجناح الديني حسن الصباح، الجناح السياسي نظام الملك، والجناح الثقافي عمر الخيام".