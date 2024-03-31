المعلم الحلقة 21.. قلاش يفوق وزمزم تسقط مغشية عليها

انتهت الحلقة 21 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما فاق المعلم قلاش من الغيبوبة التي كان بها طوال الحلقات الماضية وأبلغ الطبيب أهل المعلم بهذا الخبر.

جاء ذلك خلال الحلقة 21 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

قلاش يفوق من الغيبوبة

ورن هاتف مصطفى شعبان، إلا أنه كان خرج وتركه على الشاحن، ورد عمه والد زمزم ليخبره الطبيب أن المعلم قلاش فاق من الغيبوبة ويطلب مقابلة المعلم مصطفى شعبان ضروري قبل فوات الآوان.

وقلاش هو المعلم الذي كان برفقة والد مصطفى شعبان حين تم القبض عليه بتهمة حيازة وتجارة المخدرات، بعدما دس مجهولون له المخدرات وتم سجنه، ويحاول شعبان طوال المسلسل معرفة من فعل ذلك للانتقام.

مخطط لقتل قلاش

وانتهت الحلقة على مشهد بين عمه والمعلم بشر وكانوا برفقة والده وقت واقعة المخدرات، وقال عمه لبشر: "للي سترته الأيام هيفضحه قلاش لأنه صحي وفاق، هو في المستشفى وبيموت وإحنا عايزين نقصر سكته، وأنا عايزك تقتله، أنا لو بصحتي كان زماني قتله من زمان، قلاش لازم يموت"، وتسمعهم زمزم لتسقط مغشية عليها وتنتهي الحلقة 21.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به

وتتصاعد الأحداث تدريجيًا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان.