كيف كانت عبادة النبى فى العشر الأواخر من رمضان؟.. المفتى يُجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد اجتهادًا عظيمًا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القدر واغتنامًا لفضل هذه الليلة، وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأضاف "علام" خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس": "تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وتقول أيضًا كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله".

وأوضح المفتي أن شد المئرز هو كناية عن الاجتهاد في العبادة، وتابع: "فكأن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقلع عن الدنيا بكل ما فيها ويتفرغ لأمر الآخرة" مشيرًا إلى أن النبي كان يجتهد في العبادة في تلك الأيام زيادة عن عادته في باقي أيام الشهر.

وتابع: "النبي كان يحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان بالصلاة والدعاء والذكر، وكان يوقظ أهله لاغتنام تلك الأوقات المباركة".

واستكمل: "فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لفاطمة وعلي ألا تقومان فتصليان، وكان يوقظ السيدة عائشة رضي الله عنها إذا انتهى من تهجده، وكان يلازم المسجد ويعتكف فيه خلوة بربه عز وجل عن جميع الناس وانقطاعًا عن الاشتغال بالخلق".