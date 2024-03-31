الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس التجمع من الواسطي: الشباب امتداد لمواقف وخبرات الحزب

رئيس الحزب
رئيس الحزب

التقى النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع أعضاء أمانة الواسطى ببني سويف وشاركه في الزيارة كلا من النائب علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع ومحمود دسوقي امين تنظيم حزب التجمع ومحمد ابراهيم عويس امين محافظة بني سويف وايمن انور عضو المكتب السياسي لحزب التجمع  ونظم اللقاء احمد سعيد امين مركز الواسطي.

وشارك قيادات حزب التجمع في الافطار الجماعي لامانة الوسطي قبل افتتاح المقر الجديد للامانة، بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

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وقال رئيس حزب التجمع إن الحزب حريص علي تدريب وتثقيف شباب الحزب ودعم النشاط الشبابي والفني والرياضي علي اعلي مستوي، لافتا الي ان شباب الواسطي اعمارهم اصغر من عمر الحزب الذي تاسس عام ١٩٧٦ ولكنهم امتداد لافكارة وبرنامجه ومواقفة.

أضاف عبدالعال خلال اللقاء أنه كلف علاء عصام امين شباب حزب التجمع وامين التنظيم محمود دسوقي بالتشاور مع الشباب بعد العيد في طبيعة النشاط الشبابي الذي يناسب مجموعة العمل في مركز الواسطي والتفاعل مع برنامجي اشتري مصري ونموذج المحليات.

وعقد حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤتمره السنوي بمقر الحزب الجديد بالتجمع الخامس، وبحضور قيادات الحزب وأعضاء المؤتمر وفي مقدمتهم النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، والمهندس شريف حمودة نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي، والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي، ومساعدو رئيس الحزب.

وشهد المؤتمر السنوي حضورا كثيفا تخطى النصاب، ممثلا في الأمناء المركزيين وأمناء المحافظات وجميع التشكيلات اللائحية للمؤتمر السنوي، وبناء على اكتمال النصاب أعلن رئيس الحزب بدء المؤتمر.

وبدأ إمام كلمته بخطاب شكر لكل الأعضاء على الجهد المميز في الفترة الأخيرة، والذي توج بنجاحات استثنائية، مطالبا الجميع بالاستمرار في العطاء الحزبي من أجل صالح الوطن والمواطن.

وشمل جدول أعمال المؤتمر عددا من القرارات المهمة، منها اعتماد ميزانيات الحزب للثلاث سنوات الماضية، وعددا من القرارات استعدادا للمرحلة المقبلة في المشهد السياسي المصري، ولمواكبة كل المستجدات على الساحة الوطنية.

ودار النقاش بين قيادات وأعضاء الحزب حول المشهد السياسي والتوقعات للمرحلة القادمة من عمر الوطن، وكذلك المستهدفات التنظيمية والملفات السياسية التي سوف يعمل عليها الحزب خلال هذا العام.

وعلى هامش المؤتمر السنوي، أقيم حفل إفطار رمضاني مفتوح للمئات من أعضاء الحزب من جميع محافظات الجمهورية، تخلله تكريم عددا من أعضاء الحزب من الشباب والقيادات، لتفانيهم في العطاء الحزبي خلال الفترة الماضية.

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