مسلسل جودر أحداث الحلقة 6.. خيانة وغدر على ظهر مركب التجارة

مسلسلات رمضان 2024.. حيث انطلقت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر لـ ياسر جلال، على قناة ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

بدأت مغامرات معجيبة تظهر لجودر عندما قرر السفر للتجارة حيث ظهر جودر (ياسر جلال) على المركب، بعد أن اتفق مع الريس سعدون، وهو يتحدث معه على الحمام الزاجل الذي يقوم بارسال الرسائل وفجأة يظهر أحد الأشخاص ويقوم بضرب جودر على رأسه ليسقط مغشي عليه.

لتظهر عقب ذلك شواهي (نور) وتطلب من سعدون تسليمه جودر ولكن يرفض بسبب اتفاقه مع شومان (أحمد كشك)، أنه سيقتل جودر ويسلمه رأسه، وعند رفض سعدون مقابلتها له؛ قتلته وحرقت المركب.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 7

يمكنك مشاهدة "جودر" الحلقة الخامسة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.