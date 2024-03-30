السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة 5.. ظهور جنية لجودر بعد مساعدتها

مسلسل جودر
مسلسل جودر

خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر وأثناء خروجهم من عند القاضي طلبت امرأة عجوز المساعدة من سالم نجل عمر المصري ولكنه نهرها وأوقعها أرضا.

 

احداث مسلسل جودر الحلقة 5

وضمن احداث مسلسل جودر الحلقة 5 ، خرج جودر وقام بمساعدتها على النهوض، وعندما طلبت منه المساعدة طلب منها أن تذهب معه للمحل لتناول الفطور، وطلبت منه مساعدتها على سداد دينها للرجل الذي تسكن لديه بعد أن تكاثر عليها الإيجار حتى لا يأخذ منها ابنتها ويبيعها في سوق النخاسة، وعندما أعطاها المال وجدها تتحول إلى فتاة جميلة، لتشرح له أنها جنية تم الحكم عليها بلعنة تصيبها لتصبح امرأة عجوز.

 

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 6

يعرض مسلسل جودر الحلقة السادسة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

يتم عرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

مسلسل جودر الحلقة 5.. غضب شهريار بعد قتل جنود أبراج المراقبة

ابطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.

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