الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 21.. الاستشهاد بحديث للرسول حول البحث عن الضالة في المسجد

سر المسجد
سر المسجد

استمر الأبطال ياسين وسيف في محاولات الحصول على أحد رموز المسجد؛ لإعادة تشغيل تطبيق سر المسجد بعد أن سيطر عليه الفيروس غلباوي.

مسلسل سر المسجد الحلقة 20.. أنواع الصدقات في الإسلام

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 21

واختطف فلتة مساعد غلباوي، القرد ميمو ونجح ياسين وسيف في العثور عليه وقاموا بتقييد غلباوي ونجحوا في ذلك لمعاقبته، وظلوا يحاولون مساومته للحصول على أحد رموز تطبيق سر المسجد.

تناول الشيخ صلاح نهي الدين الإسلامي عن البحث عن الضالة في المسجد أو البيع والشراء فيه مستشهدًا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 22

تعرض الحلقة 22 من مسلسل سر المسجد غدًا الأثنين، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد الحلقة 21.. الشيخ ينهي عن البيع في المساجد

مسلسل سر المسجد الحلقة 21.. غلباوي يخبر سيف وأصدقائة عن مكان رمز جديد

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

تعرض الحلقة 22من مسلسل سر المسجد غدًا الأثنين، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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