الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"كلم ربنا"| شريف خيرالله يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل "الاختيار 3" (فيديو)

كلم ربنا
كلم ربنا

 أكد الفنان شريف خيرالله أنه مر بضائقة مالية، إلا أن الله أتى برد وانفراجة سريعة، وكانت هذه الانفراجة عبارة عن مكالمة للمشاركة في مسلسل "الاختيار 3"، حيث قام بأداء دورٍ كبير جدًا.

وفي تفاصيل أكثر عن دوره، أوضح "خيرالله" خلال استضافته ببرنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب على الراديو 9090، أنه قام بتجسيد شخصية صاحب مزار يعاني من تعطل في العمل، وشارك في 25 حلقة من المسلسل، وكان دوره يعد من أهم الأدوار في العمل، حيث كان يمثل المواطن المصري البسيط.

وعن تجربته في العمل، أبدى "خيرالله" إعجابه بالدور الذي قام به، مؤكدًا أنه كان ردًا جميلًا من الله لتخطي الأزمة المالية التي مر بها، وبعد تجاوز هذه الأزمة، شعر أن الله بجانبه ويسمعه.

راديو 9090 أحمد الخطيب الاختيار 3 الاختيار ضائقة مالية كلم ربنا الراديو مزار مسلسل الاختيار

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