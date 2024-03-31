الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الإخوان- الحشاشين".. مختار نوح ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد" الليلة

الشاهد
الشاهد

يحل الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، ضيفًا على الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد"، الذي يُعرض يوميًا على شاشة إكسترا نيوز، ويتناول البرنامج شهادات خاصة حول الموسم الحالي بعنوان "الإخوان- الحشاشين".

خلال الحلقة، يتحدث "نوح" عن أوجه التطابق بين حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، وحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، من ناحية الأفكار وتنفيذ الاغتيالات للمخالفين لهم.

وفي تفاصيل مثيرة، يكشف "نوح" محاولة الإخوان قتل أم كلثوم وعبدالوهاب، بالإضافة إلى ما يحدث الآن من محاولات اغتيالات معنوية للعديد من الشخصيات.

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

برنامج الشاهد الشاهد مختار نوح محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان الحشاشين الإخوان - الحشاشين مؤسس طائفة الحشاشين حسن الصباح حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان

الأكثر قراءة

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

هل ارتضى الله الإهانة لعباده المؤمنين فى غزة؟ شيخ الأزهر يوضح الأمر

عاجل| رئيس اتحاد الكرة يعلنها: إيجابية عينة رمضان صبحى للمنشطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر

بعد فشله فى حرب غزة.. تصاعد الغضب من نتنياهو ومطالب بإقالته