"الإخوان- الحشاشين".. مختار نوح ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد" الليلة

يحل الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، ضيفًا على الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد"، الذي يُعرض يوميًا على شاشة إكسترا نيوز، ويتناول البرنامج شهادات خاصة حول الموسم الحالي بعنوان "الإخوان- الحشاشين".

خلال الحلقة، يتحدث "نوح" عن أوجه التطابق بين حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، وحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، من ناحية الأفكار وتنفيذ الاغتيالات للمخالفين لهم.

وفي تفاصيل مثيرة، يكشف "نوح" محاولة الإخوان قتل أم كلثوم وعبدالوهاب، بالإضافة إلى ما يحدث الآن من محاولات اغتيالات معنوية للعديد من الشخصيات.

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.