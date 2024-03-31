الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مشاجرة بين والدة العوضى ورياض الخولى وتنتهى بطردها...أحداث الحلقة 20 من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب ذهاب والدة عرب السويركي لمنزل المعلم عبد ربه واتهمته بأنه من قام بخطف نجلها من منزله، كما هددته بفضح أمره أمام كل المنطقة بأنه سيقتل نجلها مثلما قتل والده في السابق.

مسلسل حق عرب 

ورد عليها المعلم عبد ربه قائلا: “أنا لو عاوز أقتل ابنك مش هخطفه، لا هقتله جوه بيته”، وقام بطردها من منزله.

مسلسل حق عرب 

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب 

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التشويقية والتي  ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

شهدت الحلقة 20 من المسلسل  أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

مسلسل حق عرب 

ويذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على انغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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