أهم أحداث الحلقة 20 من حق عرب.. رياض الخولى يدفن سعيد الجن حيًا

اصطحب المعلم عبد ربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، “سعيد الجن” في أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، إلى “المريحة” وهي المكان الذي يتخلص فيه من أعدائه، وقام بدفنه حيا بعدما حرض مطرب المهرجانات “شعوذة” على فضحه بأغنية كلماتها توحي بخيانة زوجته المعلمة صباح له مع عرب السويركي.

وقال المعلم عبد ربه له أثناء دفنه: "هتموت وسرك هيموت معاك وقريب أوي عرب هيحصلك".

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي إلى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب أنه علم أن رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على أنغام في تهمة تزوير عملة وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.