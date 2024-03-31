الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار فى بالتيمور

الجسر المنهار فى
الجسر المنهار فى بالتيمور

قال مسؤولون أميريكيون إن فرق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.

وهذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل ستة من العمال.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر مما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي إن جزءا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطَّع إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت

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