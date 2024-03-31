"حق عرب" الحلقة 20.. والد "حنان" ينصحها بنسان "عرب" والزواج من "عبدربه"

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، حزن والد حنان الغرباوي علي حالتها النفسية السيئة بعد الإفراج عنها في قضية الدعارة .

ونصحها والدها بأن اتمام زيجتها بالمعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، سيقطع كل حبال التواصل بينها وبين حبيبها السابق عرب، وبالأخص بعد شكه بأنها تعمل في الشقق المشبوهة.

فردت عليه حنان والتي تجسده الفنانة دينا فؤاد "عرب" ظلمني ووجعني أوي ومش قادرة أسامحه، قلبي زعلان منه أوي. حنان عرب

مسلسل حق عرب

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة 20 من المسلسل أمر "عبدربه" زوجته "صباح" بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي إلى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي؛ بسبب أنه علم أن رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على أنغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها "مازن" جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.