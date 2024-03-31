أحداث الحلقة 20 من حق عرب.. رياض الخولى يعتدى على نجلته بعد اعترافها له بحبها للعوضى

انهارت أنغام الابنه الصغرى للمعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، في أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، وذلك عقب الإفراج عنها في قضية تزوير عملة.

حرض عليها “مازن الأشموني” أحد الأشخاص ليتهمها بإعطائه عملات مزورة، وليتمكن من الزواج منها رغما عنها .

مسلسل حق عرب

وقالت أنغام لوالدها: “مش قادرة أصدق إزاي يلبسني مصيبة عشان يتجوزني غصب عني” فرد عليها والدها المعلم عبد ربه: “أنا شايف أن هو الأنسب ليكي ولينا” فردت عليه بكل جرأة: “لكن أنا بحب عرب السويركي”، فانهال عليها بالضرب المبرح قائلا: “هتتجوزي مازن غصب عنك ومش هرجع في كلامي وجوازتك من عرب على جثتي”.

مسلسل حق عرب

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

شهدت الحلقة 20 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على انغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.