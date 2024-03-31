الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميلان يعبر فيورنتينا ويعزز وصافته للدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

عزز ميلان موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه فيورنتينا 2 /1 مساء السبت في المرحلة الثلاثين.

وجاءت كل أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك بهدف لميلان في الدقيقة 47 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك الغاني ألفريد دونكان التعادل لفيورنتينا ثم تكفل البرتغالي رفاييل لياو بتسجيل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 53.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر والذي يواجه ضيفه إمبولي اليوم الأحد، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وسجل ميلان انتصاره العشرين هذا الموسم مقابل خمس هزائم وخمسة تعادلات.

ميلان فيورنتينا مباراة ميلان وفيورنتينا الدورى الايطالى روبن لوفتوس تشيك

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