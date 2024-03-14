ميلان يهزم سلافيا براج بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

انتصر فريق ميلان الإيطالي على مضيفه سلافيا براج التشيكي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان ميلان حقق الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليضمن التأهل لربع النهائي بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإياب بتقدم ميلان بثلاثة أهداف دون رد.

وفرض ميلان استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول للمباراة وكان الطرف الأفضل على المستوى الهجومي، فيما لم يهدد فريق سلافيا براج مرمى ميلان.

وتلقى توماس هوليس، لاعب فريق سلافيا براج البطاقة الحمراء المباشرة وطُرِد من الملعب في الدقيقة 20 بعد تدخل عنيف.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق ميلان في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بصناعة رافائيل لياو.

وبعد 3 دقائق فقط، أضاف روبن لوفتوس تشيك الهدف الثاني لميلان بصناعة من ثيو هيرنانديز.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ميلان من أجل تسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة من الشوط الأول.

وسجل رافائيل لياو الهدف الثالث لميلان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

واستمر استحواذ ميلان على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين عما كان عليه في الشوط الأول، وخاصة فريق ميلان الذي نجح في تحقيق هدفه في الشوط الأول بتسجيل 3 أهداف.

وسجل ماتي يوراسيك هدف سلافيا براج الوحيد في المباراة بالدقيقة 85.



وسدد لاعبو ميلان 6 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق سلافيا براج وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو ميلان على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق سلافيا براج.

