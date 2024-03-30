السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": السنوات الـ6 المقبلة بمثابة حصاد لجهد وعمل بنّاء

جريدة الدستور

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رمز وطني مخلص وقائد وبطل مغوار تحمل مسؤولية إدارة البلاد في أحنك ظروفها التاريخية، وأعاد هيبتها السياسية، وأصلح أحوالها الاقتصادية.

وأوضح السعيد، في تصريحات له، أن رئاسة الرئيس السيسي لمصر كانت نقطة تحول في تاريخ وطن كان قد أوشك على السقوط والانهيار وتحويله لمستعمرة إخوانية؛ فأنقذ البلاد بشجاعته وبطولته، وحمل روحه على كفه فداءً لعزة وبقاء الوطن، وأعاد بوطنيته وحدة المصريين وتماسكهم.

وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة جني ثمار ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطفرات في تاريخ الوطن، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي ترسخت قواعدها في ثورة مصر الرائدة والعظيمة 30 يونيو 2013.

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وأضاف السعيد أن مستقبل وطن يؤمن بأن الرئيس السيسي هو مستقبل هذا الوطن الأبي، وأن المستقبل سيزداد اشراقًا تحت قيادته، وأن قيم السلام والاستقرار والتسامح والتعايش والمحبة ستزداد بريقها بما يحقق مجتمع متماسك يتعظم فيه الخير ويتعالى بداخله قيم الإنسانية.

وتابع: "نحن في انتظار مشهد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية بالمقر الجديد والمبهر للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة لنقدم للعالم صورة ديمقراطية ممزوجة بالحضارة والفنون والثقافة والتاريخ لنؤكد أن مصر مهد الحضارات وأساس الديمقراطية".

عبدالله السعيد السيسي الاقتصادية رمز وطني المصريين

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