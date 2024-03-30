برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

أكد النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب، على أهمية المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للفترة المقبلة وفي مقدمتها تلقي الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بداية مايو المقبل، ووصول الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

ولفت نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه السيولة الدولارية والتدفقات عبر رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، والتي تقدم بما يزيد عن 50 مليار دولار ستدخل مصر في اسابيع قليلة، تؤكد ثقة العالم أجمع في الاقتصاد المصري ومساندته للخروج تماما من الازمة الاقتصادية الحادة طوال 2023.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة بحسب تأكيدات رئيس الوزراء وبفضل توجيهات السيسي، كما أن الحكومة تواصل العمل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية، علاوة على أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

وأشار نائب الصعيد إلى تأكيد رئيس الوزراء، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الـ6 سنوات القادمة، كما أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.

واختتم النائب محمد نشات العمده، أن مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بسيولة دولارية وتدفقات ضخمة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، ما يبشر بمستقبل اقتصادي مبهر وقوي وتخطي كل العقبات.

أمين إعلام "المصريين": برنامج "حياة كريمة" قدم صورة رائعة للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن

أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، بصنّاع برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة “dmc”، ويقدمه أيمن مصطفى، مؤكدا أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا وساهم في زرع الأمل والبهجة في قلوب البسطاء المتعففين.

وقال "مجدي"، في بيان اليوم السبت، إن برنامج "حياة كريمة" يقدم رسالة إنسانية رائعة في فك الكرب وسد الدين وإسعاد البسطاء والمحتاجين، مؤكدا أن البرنامج نموذج يحتذى به في فعل الخير وإدخال السرور والفرح على قلوب المواطنين البسطاء.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن برنامج "حياة كريمة" حقق نجاحا باهرا ولقى إشادات واسعة بسبب أعمال الخير التي يقدمها ومساندة الفقراء والمحتاجين والبسطاء، مشيرا إلى أن الشارع المصري يحتاج إلى هذه النوعية من البرامج الهادفة التي تقدم رسالة للمجتمع بأكمله بضرورة مساندة الفقراء والوقوف بجانبهم والتخفيف عنهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها على مصر والعالم أجمع.