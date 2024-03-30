"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة "

فيما عدا الاسم فان كل شيء في فيلم (موسي )يشي بانه مشبوه..(موسي )فيلم وثائقي اذاعته شبكة (نتفلكس)مؤخرًا عن قصة خروج اليهود من مصر استنادًا لسفر الخروج في التوراة، يمكن القول ان الفيلم ترجمة سينمائية للرواية التوراتية بعد تحميلها بمضامين سياسية منحازة بهدف خدمة الرواية الصهيونية للتاريخ،اولي العلامات التي تؤكد ان الفيلم مشبوه هو توقيت صناعته وعرضه،فهو يأتي كعملية تجميل عاجلة لدولة يدينها العالم كله أخلاقيا وتحمل حكومتها في رقبتها دماء ٣٤ الف مدني فلسطين وعشرات الآلاف من الضحايا،وتقوم بتجويع شعب كامل وعقابه جماعيًا بشكل يندر ان يتكرر في التاريخ.وثاني العلامات التي تؤكد ان الفيلم مشبوه انه يجعل من مصر والحضارة الفرعونية العظيمة هدفًا مباشرًا له بالتشويه والكذب والتجني دون الاستناد لحقيقة واحدة تاريخية ودون الاستناد لراي عالم آثار مصري كبير اللهم الا شخصين مجهولين كانا يفسران الرواية التوراتية وكأنها حقيقة تاريخية وهذا كذب وتدليس علمي واضح يستحق ان تتخذ الجامعات التي يعملان فيها موقفًا منهما وان تحقق معهما بتهمة التدليس العلمي، وثالث علامات الشبهة علي فيلم (موسي )انه يدعي كذبًا ان رمسيس الثاني اعظم حكام مصر هو فرعون الخروج وهذا هراء تاريخي ويعيد صياغة شخصيته لتبدو معادلًا تاريخيا لشخصية المستشار الألماني (اودلف هتلر )ويعيد صياغة حدث هروب اليهود من مصر بعد سرقة حلي المصريات-هكذا قالت التوراة -علي انه معادل تاريخي لتأسيس اليهود لدولة إسرائيل علي أراضي شعب فلسطين في ١٩٤٨ بعد سنوات من التحايل والتآمر وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات وحشد الدعم والتأييد، من العلامات التي تؤكد ان موسي فيلم مشبوه،انت نتفلكس التي تقدم نفسها كمنصة تقدمية،تتبني أفكار اليسار الأمريكي ومعايير الصوابية وتتطرف في هذا باتاحة الفرصة لكل غث ومخالف للطبيعة تتحول في هذا الفيلم لمنصة رجعية تنشر فيلمًا دينيًا مكانه العرض في المعابد اليهودية والكنائس المتصهينة وتمتلئ احداثه بافكار خرافية مثل اللعنات العشر التي اصابت المصريين حتي يسمحوا لليهود بالخروج مثل(الضفادع )و (القمل )و (موت الابن البكر ).. وهذه أفكار نؤمن بها لو وردت في كتب سماوية سليمة وغير محرفة،فالقرآن يخبرنا عن تحريف اليهود لكتبهم وعشرات العلماء يحدثوننا عن كون التوراة -بصورتها الحالية -كتاب سياسي خرافي تمت كتابته بعد رحيل نبي الله موسي بعشرات السنوات ولم ينزل محفوظًا من السماء... والحقيقة انني شعرت بغيظ شديد بعد مشاهدة الفيلم الرخيص الذي يهدف لاستخدام الرواية الدينية لخدمة اهداف سياسية ويضع مصر هدفًا دائمًا لعداء الصهيونية،التي تعرف ان مصر هي الوحيدة القادرة علي تهديد الدولة الإسرائيلية وهز استقرارها وتغيير معادلات القوة حولها وفي داخلها،يدعي الفيلم المشبوه كذبًا ان خروج اليهود من مصر كان بداية انهيار الحضارة المصرية القديمة،وهذا كذب كبير،فقد استمرت الحضارة المصرية سنوات طويلة بعد هذا الخروج المزعوم،وحتي بعد نهاية عصر الاسرات الثلاثين فرضت مصر طابعها علي القوي التي احتلتها فاعتنق البطالمة ديانة المصريين وصاروا فراعنة مصريين واستمر الأمر مع غيرهم بشكل او بآخر.. فيلم (موسي )باختصار هو نفثة حقد صهيونية في وجه مصر،وهو ليس اول الاعمال الصهيونية ولن يكون آخرها..لذلك سعدت جدًا وانا اقرأ مراجعات نقدية عن مسلسل الأطفال (يحي وكنوز )وكيف انه يعيد رواية قصة الملكة العظيمة كليوباترا للأطفال ردًا علي عمل مشبوه آخر اذاعته منصة نتفلكس ايضًا،وسعدت اكثر باذاعة حلقات مسلسل (مليحة )الذي يروي طرفًا من التغريبة الفلسطينية ودور ضابط مصري في مساعدة بطلة العمل علي دخول ارضها وربما يساعدها علي استردادها ايضًا في المستقبل القريب باذن الله.. لا فن بدون وجهة نظر سياسية يتبناها ويدافع عنها وهذه هي أهمية انتاج الشركة المتحدة لهذه الاعمال..فتحية لها علي دورها

