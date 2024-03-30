"خير مزارعنا لأهالينا".. مد فترة معرض الدقى إلى ما بعد شهر رمضان

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض أسعار السلع ودعم المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشدد القصير خلال تفقده أجنحة المعرض، على العارضين من الجهات التابعة للوزارة، والقطاع الخاص، بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أهمية أن يشارك الجميع في تحقيق نزول جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وحرص القصير على الاستماع إلى رواد المعرض من المواطنين، والذين أشادوا بالجهود التي اتخذتها الوزارة، للمساهمة في الحد من غلاء الأسعار، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وقرر استمرار المعرض لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، نتيجة لما تلاحظ من إقبال كبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، ومساهمة وزارة الزراعة في دعم المواطن والمستهلك.

وتوجه القصير بالشكر لجميع القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، لدورهم الوطني، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم جهود الدولة لخفض الأسعار.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار "في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحه 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

وتأتي زيارة وزير الزراعة للمعرض، في إطار المتابعة المستمرة، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمساهمة في الحد من الغلاء وخفض الأسعار، حيث تعد هي الزيارة الثالثة لوزير الزراعة للمعرض، والذي قد افتتحه يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل بداية شهر رمضان المبارك.