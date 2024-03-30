نيوكاسل يونايتد يتنزع انتصارًا مثيرًا من وست هام بالدوري الانجليزي

انتزع فريق نيوكاسل يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه وست هام في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق وست هام بهدفين مقابل هدف.



واستحوذ لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط من حيث الخطورة على المرمى.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ألكسندر إيساك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، ثم تعادل وست هام بهدف سجله مايكل أنطونيو في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل وست هام هدف التقدم عن طريق محمد قدوس.

وسدد لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد 4 كرات على المرمى من 12 محاولة خلال الشوط الأول وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لفريق وست هام وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق وست هام.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق نيوكاسل على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، واستمر أدائه على نفس المستوى، فيما هبط مستوى فريق وست هام الهجومي خلال الشوط الثاني.

وسجل وست هام الهدف الثالث عن طريق جارود بوين في الدقيقة 48، قبل أن يسجل نيوكاسل هدف تقليص الفارق عن طريق ألكسندر إيساك في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وتمكن هارفي بارنس، من تسجيل هدفين متتاليين لنيوكاسل في الدقيقتين 88 والأخيرة من الوقت الأصلي.

في مجمل المباراة، سدد لاعبو نيوكاسل 9 كرات على المرمى من 24 محاولة خلال المباراة وخرجت 15 كرة من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 10 محاولات لفريق وست هام وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق وست هام.

ورفع نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، في المقابل توقف رصيد وست هام عند 44 نقطة في المركز السابع.