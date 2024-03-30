السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر.. ملخص أحداث الحلقة 4

مسلسل جودر
مسلسل جودر

ارتفع البحث على مسلسل جودر لـ ياسر جلال.. ملخص الحلقة 4 عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية للسؤال عن ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل جودر، التي عرضت مساء أمس.

مسلسل جودر لـ ياسر جلال .. ملخص الحلقة 4
 

مسلسل جودر لـ ياسر جلال .. ملخص الحلقة 4 حيث بدأت بذهاب مسرور السياف (أحمد فتحي) إلى شهريار (ياسر جلال) ليخبره أن شخصا غريبا اقتحم القصر ومتواجد في مخدع شهرذاد (ياسمين رئيس).

وذهب شهريار مسرعًا في اتجاه غرفة شهرذاد ليبحث عن الشخص الغريب الذي اقتحم القصر وبيده سيف ليجد الشخص الغريب في غرفة  شهرزاد وتكشف عن وجهها فيتبين أنها شقيقتها “دنيا زاد”، وخرج شهريار من الغرفة لتخرج دينا زاد خنجر من ملابسها لتعطيه لشقيقتها؛ لتدافع عن نفسها عندما يقرر شهريار التخلص من حياتها فى أى وقت.

استطاعت “فاطمة” والدة جودر (ايتن عامر)، إقناع والده عمر المصري (محمود البزاوي)، بتزويج جودر (ياسر جلال) قبل أشقائه الأكبر منه، لتحفيزهم على طلب الزواج، اشتعل الصدام بين “عمر” محمود البزاوى، وولديه “سالم” و"سليم" لامتناعهما عن مساعدة “جودر” فى محل القماش، ويصرفون الأموال فى الحانة مما يزيد قلق عمر من تصرفاتهما وأحوالهما.

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مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 5

يعرض مسلسل جودر الحلقة 5، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 4

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.

 

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موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 4

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