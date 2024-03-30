السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 90 قطعة سلاح و277 قضية مخدرات وتنفيذ 60295 حكمًا خلال 24 ساعة

الأمن العام
الأمن العام

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 90 قطعة سلاح ناري و277 قضية مخدرات، وتنفيذ 60295 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 90 قطعة سلاح و277 قضية مخدرات وتنفيذ 60295 حكمًا خلال 24 ساعة

وقالت “الداخلية” في بيان، اليوم: “في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قطعة سلاح ناري مع 63 متهما”.

وأضافت: “في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60295 حكما قضائيا متنوعا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 277 قضية مخدرات مع 301 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا”.

وتابعت: “في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28541 مخالفات مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق الحوادث ضبط 90 قطعة سلاح

الأكثر قراءة

مشروع صينى عملاق فى العاشر من رمضان يوفر آلاف فرص العمل

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

هل يُعذّب الميت في قبره حال بكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يفجر مفاجأة

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

خالد أبوبكر مستشارًا قانونيًا لـ الشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة