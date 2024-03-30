واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 90 قطعة سلاح ناري و277 قضية مخدرات، وتنفيذ 60295 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 90 قطعة سلاح و277 قضية مخدرات وتنفيذ 60295 حكمًا خلال 24 ساعة

وقالت “الداخلية” في بيان، اليوم: “في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قطعة سلاح ناري مع 63 متهما”.

وأضافت: “في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60295 حكما قضائيا متنوعا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 277 قضية مخدرات مع 301 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا”.

وتابعت: “في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28541 مخالفات مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.