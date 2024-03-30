ضبط 87 قضية في حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة بـ3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

-ضبط 57 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم 12 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و52 فرد محلى- 2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 57 متهم لـ 48 منهم معلومات جنائية

-ضبط 21 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 12،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2،740 كيلو جرام لمخدر الهيروين و1،150 كيلو جرام لمخدر الشابو وكمية لمخدر البانجو بحوزة 24 متهمين لـ 22 منهم معلومات جنائية.

-تنفيذ عدد (1015) حكما قضائيا متنوعا.

-ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في 5 قضايا.

-ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 3 متهمين

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية،ضُبط خلالهم 7،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش و10،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذا بندقية خرطوش وطبنجة و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.