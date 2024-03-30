السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 420 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1199 رخصة خلال 24 ساعة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 420 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 32 سيارة متروكة بالشوارع، وسحب 1199رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 420 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق الحوادث الداخلية مخالفات عدم ارتداء الخوذة

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